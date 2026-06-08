تنفيذ 4 برامج متخصصة.. إنطلاق الأسبوع التدريبي 37 بمركز سقارة اليوم

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السابع والثلاثين من الخطة التدريبية للعام 2025 / 2026 اليوم بمركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2026، الذي يتضمن تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 140 متدربًا من مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.

الدورات التدريبية بمركز سقارة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل تنفيذ برامج تدريبية متطورة تستهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالمحليات، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المحلية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن برامج الأسبوع التدريبي السابع والثلاثين تشمل برنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية، وبرنامج إعداد موازنة البرامج والأداء بمحافظة بورسعيد، إلى جانب الدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبرنامج استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وأشار «الجوهري» إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز قدرات العاملين بالإدارة المحلية في مجالات التخطيط وإدارة الموارد والتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار وتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات العمل المحلي.

وأضاف أن مركز التنمية المحلية بسقارة يواصل دوره الرائد في إعداد وتأهيل كوادر الإدارة المحلية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير الأداء وبناء صفوف قيادية قادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة.