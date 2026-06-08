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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

19 يونيو.. انطلاق مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول
جمال الشرقاوي

أعلن الفنان انتصار عبدالفتاح، مؤسس ورئيس مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية، انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان يوم 19 يونيو الجاري، لتستمر حتى 23 يونيو، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة.


وتوجه عبدالفتاح بالشكر إلى وزيرة الثقافة، مشيدًا بدعمها المستمر للمهرجان وحرصها على رعايته واحتضانه باعتباره أحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الدولي.
وكشف رئيس المهرجان أن دورة هذا العام تُقام تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، في تأكيد على الرسالة الأساسية للمهرجان الداعية إلى نشر قيم المحبة والتسامح والسلام بين شعوب العالم، خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات وحروب. وأوضح أن المهرجان يسعى إلى توجيه رسالة إنسانية تنطلق من مصر إلى مختلف دول العالم، عبر الفرق الفنية والتراثية المشاركة من عدة دول.
وأشار إلى أن فعاليات الدورة الجديدة ستشهد، بتوجيهات من الدكتورة جيهان زكي، خروج المهرجان إلى الشوارع والميادين في احتفالية شعبية مفتوحة، تتيح للجمهور التفاعل المباشر مع الفنون التراثية، إلى جانب اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في هذا المجال.
وأكد عبدالفتاح أن رسالة السلام التي يحملها المهرجان تحظى بدعم دائم من وزيرة الثقافة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تجسد في العديد من المبادرات الثقافية والفنية، من بينها مشروع «فرقة رسالة سلام الدولية» بالأكاديمية المصرية في روما، والذي شاركت فيه أصوات وفنون من دول مختلفة بهدف تعزيز الحوار الثقافي والإنساني بين الشعوب.
وأضاف أن المهرجان يواصل دوره في إبراز عمق الشخصية المصرية وتفردها الحضاري والثقافي، وترسيخ قيم التواصل والتفاهم بين شعوب العالم، من خلال الفن والتراث بوصفهما لغة عالمية قادرة على مد جسور المحبة والسلام.

الفنان انتصار عبدالفتاح مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

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