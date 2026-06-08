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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع السعودية تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف

السعودية
السعودية
هاني حسين

 نفت وزارة الدفاع السعودية،تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وقال الدفاع السعودية، إن صفارات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ  من اليمن.

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني هاتفيا، مع وزير الخارحية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.


كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الاثنين.
 

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

السعودية اخبار التوك شو الدفاع السعودية ايران الخرج

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