أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، رفض تهديدات طهران وأي محاولة للربط بين لبنان وإيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي:" سنواصل العمل في لبنان ضد حزب الله".

وفي وقت سابق،قال مسئول إسرائيلي رفيع في ختام اجتماع المجلس الوزاري الأمني: "بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نوقف الضربات على إيران".

وأضاف: "نواصل عملياتنا في لبنان بكامل قوتنا، وفقًا لمبدأ أنه إذا أطلقوا النار باتجاه المستوطنات، فسنضرب الضاحية، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.