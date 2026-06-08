خالد صديق: الدولة تواصل جهودها لإنهاء المناطق غير الآمنة وتطوير العشوائيات

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في ملف القضاء على المناطق غير الآمنة، وهو ما انعكس إيجابًا على حياة المواطنين من خلال توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.

وقال خالد صديق، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 بإزالة المناطق العشوائية غير الآمنة تم تنفيذه بشكل كامل خلال الفترة بين 2020 و2021، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أنهى معاناة ممتدة لعقود طويلة منذ نشأة العشوائيات في مصر وتوسعها في منتصف القرن الماضي.

وتابع أن حجم الاستثمارات التي ضُخت في مشروعات التطوير وصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن الهدف لم يقتصر على توفير وحدات سكنية بديلة فقط، بل امتد إلى تحسين جودة حياة السكان وإتاحة فرص لحياة أكثر كرامة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا مثل الأطفال والنساء.

تتوافر فيها الخدمات الأساسية

وأشار إلى أن مشروعات مثل “روضة السيدة” تمثل نموذجًا واضحًا للتحول الذي شهدته حياة الأسر بعد انتقالها إلى مناطق مطوّرة تتوافر فيها الخدمات الأساسية، ما ساهم في تعزيز الشعور بالاستقرار والانتماء لدى المواطنين.