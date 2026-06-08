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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: ترامب يريد أن يقول للعالم أنه أقوى من نتنياهو.. وإسرائيل تفعل ما تريد

عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين

علق الإعلامي عمرو أديب،  على أخر مستجدات الحرب الإيرانية الامريكية الإسرائيلية والهجمات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  مين أقوى ترامب أو نتنياهو أمريكا ولا إسرائيل  وعلى الأرض اصبحنا نرى صراع قوة واضح ".


وتابع عمرو أديب:" ترامب يريد ان يقول للعالم والمنطقة أنه أقوى من نتنياهو ونتنياهو يريد أن يقول ان أمريكا لا تستطيع لي ذراع إسرائيل ".

وأكمل عمرو أديب:" في حقيقة الأمر إسرائيل تفعل ما تريد في الوقت الذي تريده ".

ولفت عمرو أديب:" إسرائيل تضرب إيران وهذا امر ضد المصلحة والرغبة الأمريكية والإيرانيين معنهومش حاجة يخسروها وقررت مهاجمة إسرائيل ". 
 

عمرو أديب اسرائيل امريكا اخبار التوك شو الاحتلال

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