عمرو أديب: ترامب يريد أن يقول للعالم أنه أقوى من نتنياهو.. وإسرائيل تفعل ما تريد

علق الإعلامي عمرو أديب، على أخر مستجدات الحرب الإيرانية الامريكية الإسرائيلية والهجمات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مين أقوى ترامب أو نتنياهو أمريكا ولا إسرائيل وعلى الأرض اصبحنا نرى صراع قوة واضح ".



وتابع عمرو أديب:" ترامب يريد ان يقول للعالم والمنطقة أنه أقوى من نتنياهو ونتنياهو يريد أن يقول ان أمريكا لا تستطيع لي ذراع إسرائيل ".

وأكمل عمرو أديب:" في حقيقة الأمر إسرائيل تفعل ما تريد في الوقت الذي تريده ".

ولفت عمرو أديب:" إسرائيل تضرب إيران وهذا امر ضد المصلحة والرغبة الأمريكية والإيرانيين معنهومش حاجة يخسروها وقررت مهاجمة إسرائيل ".

