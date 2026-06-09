حتى لو بكميات صغيرة .. تحذير طبيب عالمي من الكحول| يسبب أخطر الأمراض

تعد السكتة الدماغية من الأمراض شديدة الخطورة حيث تسبب مضاعفات خطيرة قد تمتد مدى الحياة كما تؤدي للوفاة فى كثيرة من اللأحيان.

قال دكتور أندريه سيماكوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إن تناول كميات صغيرة من الكحول يضر الجسم ويرفع خطر الإصابة بسرطان القولون.

وفقا لما جاء فى موقع lenta كشف أندريه أن الكحول لا توجد له جرعات آمنة مهما كانت الكمية الصغيرة وللأسف هو عامل خطر للعديد من أنواع السرطان من بينها سرطان الكبد والمعدة والمريء والأمعاء.

وأضاف أنه حتى الكميات الصغيرة من الكحول تؤدي لتفاقم الحالة لدى الأشخاص ذوي الجهاز الهضمي الحساس ويؤثر سلبا على توازن البكتيريا المعوية، كما يحفز حركة الأمعاء بشكل ملحوظ ما يعكس كفاءة الجهاز الهضمي.

وأكد أندريه أنه حتى كمية قليلة من الكحول قد تزيد من حدة الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في محور الدماغ والأمعاء، مثل متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي كما أن ردود الفعل قد تشمل حرقة المعدة، والانتفاخ، والألم، والإسهال كما أن درجة الضرر الناتج عن تناول الكحول تعتمد على تكرار الاستهلاك والجرعة وتكمن المشكلة في جعل الكحول جزءا دائما من النظام الغذائي مما يضر الجهاز الهضمي.

وحذر أندريه من خمس علامات في البراز تعد مؤشر خطر لمن يتعاطون الكحول وتشمل: تحول لون البراز إلى الأسود، ظهور دم فى البراز، والإمساك، والإسهال المتكرر، الإسهال الدهني (ظهور قطرات دهنية على سطح البراز).