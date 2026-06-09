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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أكبر تحديث لتاريخ الآيفون! ميزات iOS 27 الجديد تصدم الجميع

مؤتمر WWDC
مؤتمر WWDC
لمياء الياسين

أعلنت آبل عن نظام التشغيل iOS 27  خلال مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين . وقالت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا إن نظام تشغيل آيفون الجديد سيتضمن مساعد سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يُطلق عليه اسم Siri AI، بالإضافة إلى المزيد من الطرق لتحسين تجربة استخدام Liquid Glass على جهازك. وستكون أجهزة آيفون التي تعود إلى سلسلة آيفون 11 قادرة على تشغيل هذا النظام الجديد وبعد أشهر من الشائعات 

دمج تقنية الذكاء الاصطناعي 

أكدت آبل في مؤتمر WWDC أن نظام iOS 27 سيدمج تقنية الذكاء الاصطناعي في المساعد الرقمي سيري الخاص بجهاز آيفون. يُعد هذا التحديث التغيير الأبرز في نظام iOS 27، وسيؤثر على جميع جوانب جهازك تقريبًا.

مؤتمر WWDC

ركز عرض آبل التقديمي بالكامل تقريبًا على كيفية مساعدة سيري الذكية لك عبر جهازك بطرق مختلفة. ستتمكن من السحب لأسفل على لوحة التطبيقات الديناميكية في جهاز آيفون للبحث أو بدء محادثة مع سيري. كما سيتمكن المساعد من تنفيذ إجراءات في تطبيقات مثل الرسائل والموسيقى والتذكيرات.

أعلنت شركة آبل  أن ميزة Siri AI ستكون متاحة على أجهزة iPhone المزودة بتقنية Apple Intelligence، مثل iPhone 16 Pro ، في وقت لاحق من هذا العام.

تطبيق سيري الجديد للذكاء الاصطناعي

قالت شركة آبل: "يجمع تطبيق مخصص جميع محادثاتك في مكان واحد، بحيث يمكنك طرح سؤال على جهاز iPhone الخاص بك واستئناف المحادثة 
أعلنت شركة آبل أن مساعدها الرقمي سيكون موجودًا أيضًا في تطبيق الكاميرا الخاص بك مع وضع Siri الجديد في نظام التشغيل iOS 27. بمجرد تفعيل هذا الوضع الجديد، ستتمكن من توجيه الكاميرا إلى أي شيء من حولك والحصول على معلومات عنه على جهاز iPhone الخاص بك.

 تصميم "الزجاج السائل"

أطلقت شركة آبل  تصميم "الزجاج السائل"  في عام 2025 بالتزامن مع  نظام التشغيل iOS 26. وهو أول تغيير بصري رئيسي على أجهزة آيفون منذ  نظام التشغيل iOS 7  في عام 2013.
أعلنت آبل أن ميزة تتبع الدورة الشهرية في تطبيقها ستدعم كلاً من  مرحلة انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث . ستتمكنين من تسجيل الأعراض المتعلقة بكلتا المرحلتين داخل التطبيق، الذي سيحتوي على محتوى تثقيفي لمساعدتك على معرفة المزيد عن جسمك.

تعد هذه بعض الميزات الجديدة التي من المتوقع أن يُضيفها نظام iOS 27 لأجهزة آيفون هذا الخريف. بإمكان المطورين تجربة هذه الميزات الآن، وقد صرّحت آبل بأنّ مُختبِري النسخة التجريبية العامة سيحصلون على إمكانية الوصول إلى البرنامج في يوليو.

نظام التشغيل iOS 27 الذكاء الاصطناعي أجهزة iPhone نظام iOS 27 مجال التكنولوجيا

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