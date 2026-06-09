قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط هليكوبتر أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.. نيران إيرانية أم عطل فني؟
محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل
الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي
احترامًا لتاريخي.. عماد متعب: رفضت المشاركة في كأس العالم 2018
هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والخواطر السيئة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
بقوة 720 حصانًا.. مرسيدس G-CLASS تظهر بتعديل ذهبي جديد| صور
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب محافظة هرمزغان في إيران
بعد رحيله عن ليفربول.. مفوض الدوري الأمريكي: نرغب في التعاقد مع محمد صلاح
خبير عسكري: أوروبا تتجنب تعقيد علاقاتها مع ترامب
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة
بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟
اليوم.. امتحان مادة النحو لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعتك الذكية مصدر خطر.. حيلة خبيثة يستغلها القراصنة للتجسس عليك

الساعات الذكية
الساعات الذكية
احمد الشريف

فجر موقع "Futura Sciences" العلمي والتكنولوجي مفاجأة أمنية مدوية بخصوص ثغرة بنائية تتيح لقراصنة الإنترنت تحويل الساعات الذكية والأساور الرياضية إلى أدوات تجسس صامتة تخترق خصوصية المستخدمين.

 وأكد التقرير الفني الصادر لعام 2026، أن المخترقين نجحوا في ابتكار أسلوب قرصنة يعتمد بالكامل على استغلال المستشعرات الحركية الداخلية للجهاز دون الحاجة للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا، مما يسمح لهم بفك شفرات كل ما يكتبه الضحية على لوحات مفاتيح الحواسب أو الهواتف الذكية.

تحليل الاهتزازات الميكانيكية   

تستهدف الآلية الاستخباراتية الجديدة قراءة البيانات الخام المنبعثة من مستشعرات قياس التسارع (Accelerometer) ومستشعرات تحديد الاتجاه (Gyroscope) المدمجة في عتاد الساعة.

وتمنح هذه البرمجيات الخبيثة لعام 2026 المهاجمين القدرة الفورية على تتبع الاهتزازات وحركات المعصم الدقيقة واللحظية أثناء الكتابة، مما يمكن خوارزميات التعلم الآلي المدمجة في الهجوم من تخمين الحروف والملفات المكتوبة، وسرقة كلمات المرور والبيانات البنكية بنسبة دقة وتنبؤ برمي بلغت 100%.

تجاوز جدران الحماية الافتراضية 

تمنح أنظمة تشغيل الساعات الذكية الحالية القراصنة ثغرة تمرير غير مباشرة نظراً لضعف تصنيفات الأمان الخاصة بمستشعرات الحركة مقارنة بالكاميرا والموقع الجغرافي.

وحرص مطورو الأكواد التجسسية على حقن هذه الشفرات الخبيثة داخل تطبيقات ترفيهية مساعدة أو واجهات ساعات (Watch Faces) تبدو كيميائياً وفنياً طبيعية تماماً، وبمجرد تثبيتها تبدأ في تسجيل البيانات الحركية ونقلها صامتاً لخوادم خارجية دون إثارة شكوك برمجيات الحماية التقليدية.

تحذيرات عاجلة تترقبها أوساط مستخدمي 

تفتح هذه القفزة في أساليب التجسس الهيكلي نقاشاً تسويقياً وأمنياً يترقبه ملايين المستخدمين في مصر والعالم العربي بالتزامن مع الانتعاشة الكبرى لمبيعات الساعات الذكية لعام 2026.

ويرى مراجعو الهاردوير وخبراء الأمن الرقمي محلياً أن خطورة التهديد تتطلب من المستهلك المصري تشديد الرقابة على الأذونات (Permissions) الممنوحة للتطبيقات الناشئة، ومراجعة سلامة مصادر البرمجيات، بجانب خلع الساعة يدوياً عند القيام بكتابة بيانات مالية أو عسكرية شديدة الحساسية.

يبرهن الاختراق الصامت عبر مستشعرات الساعات الذكية على أن معركة الخصوصية لعام 2026 باتت تفرض معايير حماية عتادية وبرمية ممتدة تشمل كل جهاز قابل للارتداء يحيط بأجسادنا.

ومع تسارع وتيرة التهديدات السيبرانية الاستباقية، يستعد قطاع الأمن الرقمي العالمي لفرض بروتوكولات صارمة لتشفير قراءات المستشعرات، لتظل اليقظة الإنسانية والحد من الثقة العمياء في الأجهزة الذكية هما الحصن الدفاعي الأول لصيانة أسرار الحياة المعاصرة.

الساعات الذكية لقراصنة الإنترنت Watch Faces الأذونات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 في محطات الوقود

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

سفير فنزويلا بالقاهرة يطلع "الجامعة العربية" على مستجدات الأوضاع في بلاده

جانب من المضبوطات

267 ألف قرص مخدر.. تعاون سعودي إماراتي يُسقط شبكة تهريب ضخمة للمخدرات

نتنياهو وسموتريتش

أزمة في إسرائيل.. إيران تشعل الخلافات بين نتنياهو ووزراء اليمين

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

بدء العرض الخاص لفيلم «الكراش» بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن

فيلم الكراش
فيلم الكراش
فيلم الكراش

فيديو

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد