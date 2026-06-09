ساعتك الذكية مصدر خطر.. حيلة خبيثة يستغلها القراصنة للتجسس عليك

فجر موقع "Futura Sciences" العلمي والتكنولوجي مفاجأة أمنية مدوية بخصوص ثغرة بنائية تتيح لقراصنة الإنترنت تحويل الساعات الذكية والأساور الرياضية إلى أدوات تجسس صامتة تخترق خصوصية المستخدمين.

وأكد التقرير الفني الصادر لعام 2026، أن المخترقين نجحوا في ابتكار أسلوب قرصنة يعتمد بالكامل على استغلال المستشعرات الحركية الداخلية للجهاز دون الحاجة للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا، مما يسمح لهم بفك شفرات كل ما يكتبه الضحية على لوحات مفاتيح الحواسب أو الهواتف الذكية.

تحليل الاهتزازات الميكانيكية

تستهدف الآلية الاستخباراتية الجديدة قراءة البيانات الخام المنبعثة من مستشعرات قياس التسارع (Accelerometer) ومستشعرات تحديد الاتجاه (Gyroscope) المدمجة في عتاد الساعة.

وتمنح هذه البرمجيات الخبيثة لعام 2026 المهاجمين القدرة الفورية على تتبع الاهتزازات وحركات المعصم الدقيقة واللحظية أثناء الكتابة، مما يمكن خوارزميات التعلم الآلي المدمجة في الهجوم من تخمين الحروف والملفات المكتوبة، وسرقة كلمات المرور والبيانات البنكية بنسبة دقة وتنبؤ برمي بلغت 100%.

تجاوز جدران الحماية الافتراضية

تمنح أنظمة تشغيل الساعات الذكية الحالية القراصنة ثغرة تمرير غير مباشرة نظراً لضعف تصنيفات الأمان الخاصة بمستشعرات الحركة مقارنة بالكاميرا والموقع الجغرافي.

وحرص مطورو الأكواد التجسسية على حقن هذه الشفرات الخبيثة داخل تطبيقات ترفيهية مساعدة أو واجهات ساعات (Watch Faces) تبدو كيميائياً وفنياً طبيعية تماماً، وبمجرد تثبيتها تبدأ في تسجيل البيانات الحركية ونقلها صامتاً لخوادم خارجية دون إثارة شكوك برمجيات الحماية التقليدية.

تحذيرات عاجلة تترقبها أوساط مستخدمي

تفتح هذه القفزة في أساليب التجسس الهيكلي نقاشاً تسويقياً وأمنياً يترقبه ملايين المستخدمين في مصر والعالم العربي بالتزامن مع الانتعاشة الكبرى لمبيعات الساعات الذكية لعام 2026.

ويرى مراجعو الهاردوير وخبراء الأمن الرقمي محلياً أن خطورة التهديد تتطلب من المستهلك المصري تشديد الرقابة على الأذونات (Permissions) الممنوحة للتطبيقات الناشئة، ومراجعة سلامة مصادر البرمجيات، بجانب خلع الساعة يدوياً عند القيام بكتابة بيانات مالية أو عسكرية شديدة الحساسية.

يبرهن الاختراق الصامت عبر مستشعرات الساعات الذكية على أن معركة الخصوصية لعام 2026 باتت تفرض معايير حماية عتادية وبرمية ممتدة تشمل كل جهاز قابل للارتداء يحيط بأجسادنا.

ومع تسارع وتيرة التهديدات السيبرانية الاستباقية، يستعد قطاع الأمن الرقمي العالمي لفرض بروتوكولات صارمة لتشفير قراءات المستشعرات، لتظل اليقظة الإنسانية والحد من الثقة العمياء في الأجهزة الذكية هما الحصن الدفاعي الأول لصيانة أسرار الحياة المعاصرة.