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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احترسي ..علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
أسماء عبد الحفيظ

يتعرض كثير من الرجال لضغوط نفسية ناتجة عن العمل والمسؤوليات المادية والأسرية، لكن بعضهم يفضل إخفاء ما يشعر به وعدم التحدث عن مشكلاته بشكل مباشر. 

وقد يؤدي ذلك إلى تراكم التوتر وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية والعلاقة الزوجية.

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

كشف الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى أن زوجك يمر بضغوط نفسية ويحاول إخفاءها.

1. الانعزال المفاجئ

إذا كان زوجك اجتماعيًا بطبيعته ثم أصبح يفضل الجلوس بمفرده أو يقضي وقتًا طويلًا بعيدًا عن أفراد الأسرة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود ضغوط أو أفكار تشغله.

2. العصبية والانفعال لأسباب بسيطة

من العلامات الشائعة للضغط النفسي زيادة التوتر وسرعة الغضب حتى في المواقف اليومية العادية، حيث يصبح الشخص أقل قدرة على تحمل الضغوط الصغيرة.

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية 

3. اضطرابات النوم

قد يظهر الضغط النفسي في صورة صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل أو النوم لساعات طويلة بشكل غير معتاد.

 4. فقدان الاهتمام بالأشياء التي كان يحبها

إذا توقف عن ممارسة هواياته المفضلة أو فقد حماسه للأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا، فقد يكون ذلك انعكاسًا لحالة من الإرهاق النفسي.

5. كثرة الشرود والتفكير

قد تلاحظين أنه حاضر جسديًا لكنه منشغل ذهنيًا معظم الوقت، أو ينسى بعض التفاصيل اليومية بسبب انشغاله المستمر بأمور تقلقه.

 6. تغير الشهية

يمكن أن تؤثر الضغوط النفسية على عادات الأكل، فيفقد بعض الأشخاص شهيتهم، بينما يلجأ آخرون إلى تناول الطعام بكميات أكبر من المعتاد.

 7. الشكوى المتكررة من أعراض جسدية

الصداع، وآلام الرقبة والكتفين، واضطرابات المعدة، والشعور بالتعب المستمر قد تكون أحيانًا انعكاسًا للضغوط النفسية وليس لمشكلة عضوية فقط.

8. الانشغال المفرط بالعمل

يلجأ بعض الرجال إلى العمل لساعات طويلة أو الانغماس الكامل في مسؤولياتهم المهنية كوسيلة للهروب من الضغوط أو محاولة السيطرة عليها.

9. انخفاض الرغبة في الحوار

عندما يمر الشخص بفترة ضغط نفسي قد يصبح أقل رغبة في الحديث عن يومه أو مشاعره، وقد يجيب بإجابات قصيرة أو يتجنب النقاشات الطويلة.

 10. فقدان الحماس والطاقة

الشعور بالإرهاق المستمر أو فقدان الدافع لإنجاز المهام اليومية قد يكون من العلامات التي تستحق الانتباه، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة.

كيف يمكن للزوجة المساعدة؟

ينصح هاني بعدم الضغط على الزوج لإجباره على الحديث، بل توفير بيئة آمنة يشعر فيها بالراحة والثقة. كما أن الاستماع الجيد، وإظهار الدعم، وتجنب الانتقاد المستمر يمكن أن يساعده على التعبير عما يمر به.

كذلك فإن تشجيعه على الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني، وتنظيم أوقات الراحة قد يساهم في تخفيف التوتر.

متى تصبح الضغوط النفسية مقلقة؟

إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو أثرت بشكل واضح على العمل أو الحياة الأسرية أو صاحبها شعور دائم بالحزن أو الانسحاب من الحياة الاجتماعية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص في الصحة النفسية للحصول على الدعم المناسب.

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احترسي ..علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

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