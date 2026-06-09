لتسهيل سبُل التواصل مع الجمهور.. البحوث الإسلاميَّة يخصِّص خطًّا هاتفيًّا ضمن مبادرة تحدَّث معنا

في إطار حرص مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على تعزيز قنوات التواصل المجتمعي، وتقديم الدَّعم والمساندة الإنسانيَّة للفئات المختلفة، وتسهيل سُبُل التواصل مع الجمهور؛ يُعلِن المركز الإعلامي للمجمع تخصيص خط هاتفي للتواصل ضمن مبادرة (تحدَّث معنا)؛ لاستقبال اتصالات واستفسارات الجمهور، والتفاعل مع الحالات الواردة، في إطارٍ مِنَ الخصوصيَّة والاهتمام.

ويوضِّح المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ تخصيص خط الهاتف يأتي في ضوء التفاعل المتزايد مع المبادرة منذ انطلاقها، وما شَهِدته من تواصل متنوِّع شمل مختلِف الفئات السِّنيَّة والاجتماعيَّة.

رقم التواصل مع مبادرة تحدث معنا

ويدعو المركز الإعلامي للمجمع الراغبين في التواصل والاستفادة من خدمات المبادرة إلى الاتصال على الرقم: (0223868150)، مؤكِّدًا استمرار استقبال الاتصالات والاستفسارات والعمل على متابعتها من خلال المتخصِّصين القائمين على المبادرة.

وتأتي مبادرة: (تحدَّث معنا) في إطار الدَّور الدعوي والمجتمعي الذي يضطلع به مجمع البحوث الإسلامية، وتهدف إلى فَتْح قنوات آمنة للتعبير والحوار، وتشجيع الأفراد على مشاركة ما يمرُّون به من ضغوط وتحديات حياتيَّة؛ بما يُسهِم في تقديم الدَّعم النفسي والمعنوي اللازم لهم.

كما تعتمد المبادرة على التواصل المباشر مع الجمهور، إلى جانب متابعة الحالات الواردة وتقديم المساندة المناسبة لها، عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، ومناطق الوعظ بالمحافظات، فضلًا عن توسيع وسائل التواصل الخاصَّة بالمبادرة بما يحقِّق سرعة الاستجابة وفاعليَّة المتابعة.