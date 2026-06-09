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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمر هشام: مؤتمر "ملقا" بإسبانيا محطة مهمة في استراتيجية تطوير الجولف المصري

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

أكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن المشاركة المصرية في المؤتمر الأوروبي للرابطة الدولية لمنظمي رحلات الجولف IAGTO بمدينة ملقا الاسبانية تمثل محطة مهمة ضمن الاستراتيجية طويلة المدى لتعزيز مكانة مصر على خريطة الجولف العالمية، مشيراً إلى أن حجم التفاعل والاهتمام الذي شهدته المشاركة المصرية يعكس نجاح جهود الترويج الدولي والبطولات الاحترافية التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية في خلق زخم حقيقي حول مصر كوجهة رائدة لسياحة الجولف.

وأضاف طلعت: “تتيح سياحة الجولف فرصاً واعدة للنمو المستدام والاستثمار والظهور الدولي، ونحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتطوير هذه الإمكانات وتعزيز تنافسية مصر في هذا القطاع الحيوي. وقد عكس الإقبال الكبير خلال المؤتمر الثقة المتزايدة في المقومات التي تمتلكها مصر وقدرتها على جذب المزيد من السائحين من مختلف الأسواق العالمية.”

واختتم الاتحاد المصري للجولف، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مشاركته الناجحة في المؤتمر الأوروبي للرابطة الدولية لمنظمي رحلات الجولف (IAGTO)، الذي عُقد في مدينة ملقا الإسبانية، وسط اهتمام دولي واسع بمصر كوجهة متميزة لسياحة الجولف.

وخلال يومي المؤتمر، استضاف الجناح المصري نحو 80 اجتماعاً استراتيجياً ثنائياً (B2B)، جمعت كبار منظمي رحلات الجولف وشركات السياحة والمتخصصين من أكثر من 30 دولة تمثل أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ما أسفر عن اهتمام ملحوظ بما تقدمه مصر في هذا القطاع وفتح آفاق واعدة لشراكات وفرص استثمارية مستقبلية.

وسلطت المشاركة المصرية الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، والتي تشمل ملاعب جولف عالمية المستوى مصممة لاستضافة البطولات، ومنشآت ضيافة فاخرة، ومناخاً مشمساً على مدار العام، إلى جانب المقاصد السياحية المتميزة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عن الإرث الحضاري والثقافي الفريد الذي يجعل من مصر وجهة متكاملة للزوار.

من جانبه، أكد أحمد حلوجي، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للجولف، أن حجم الإقبال الدولي خلال المؤتمر كان مشجعاً للغاية ويعكس تنامي الرغبة لدى منظمي الرحلات لاعتماد مصر كوجهة رئيسية لسياحة الجولف. وأضاف أن جودة وتنوع الاجتماعات التي عُقدت على مدار يومين فاقت التوقعات، حيث أبدى المشاركون من الأسواق التقليدية والناشئة اهتماماً قوياً بإدراج مصر ضمن برامجهم المستقبلية، معرباً عن ثقته في أن هذه العلاقات ستسهم في تحقيق نمو ملموس وفرص جديدة للقطاع السياحي المصري.

بدوره، أشاد بيتر والتون، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لمنظمي رحلات الجولف (IAGTO)، بالحضور المصري خلال المؤتمر، مؤكداً أن مصر نجحت في استقطاب اهتمام واسع من المشاركين.

طلعت مصطفى مصر عالم

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