الغربية تفتح أبوابها للأفكار المبتكرة والمشروعات الخضراء الذكية لبناء مستقبل أكثر استدامة

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية فعاليات اللقاء التعريفي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي الجامعات والجهات المعنية، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية المبادرة والتعريف بمكوناتها وآليات التقدم للمشاركة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال كلمته أن ملف البيئة والتنمية المستدامة يحظى باهتمام كبير منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت خطوات مهمة في هذا المجال، أبرزها حصول قرية نهطاي على أول قرية خضراء بدلتا مصر،وشهادة “ترشيد” كثاني قرية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تحقيق مشروعات المحافظة مراكز متقدمة خلال الدورات الثلاث الماضية من المبادرة، وتمثيل مصر في عدد من المحافل الدولية، وهو ما يعكس حجم الوعي والقدرات التي يمتلكها أبناء الغربية في هذا القطاع الحيوي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل العمل الجاد لرفع التراكمات التاريخية وتحسين مستوى النظافة والبيئة بمختلف المراكز والمدن، بالتوازي مع دعم النماذج والأفكار المبتكرة القادرة على تحقيق مردود اقتصادي وبيئي حقيقي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة شباب الغربية ورواد الأعمال والباحثين على تقديم مشروعات متميزة تواكب توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الذكي.

تحسين خدمات المواطنين

وشهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا لفئات المبادرة وآليات التقديم وشروط التقييم، مع التأكيد على أهمية تحفيز القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال للمشاركة بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيما أشار المنظمون إلى استمرار فتح باب التسجيل للمشاركة بالمبادرة عبر الموقع الرسمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.