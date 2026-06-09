رئيس مدينة ببا ببني سويف يتابع ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي

أجرى العميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة ببا، جولة ميدانية لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بمشروع إحلال وتجديد مستشفى ببا المركزي، والذي يتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع.

وتفقد رئيس المدينة خلال الجولة سير العمل بالمشروع، واطلع على مراحل التنفيذ الحالية، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إحلال وتجديد مستشفى ببا المركزي يُقام على مساحة إجمالية تتجاوز 8 آلاف متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي يضم بدرومًا ودورًا أرضيًا و5 طوابق، ويضم أكثر من ٢٠٠ سرير، تشمل أسرة الإقامة، والعناية المركزة، والحروق ورعاية الحروق، والأطفال المبتسرين، والطوارئ، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وغرف العمليات ووحدات الغسيل الكلوي لتلبية احتياجات المرضى والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.