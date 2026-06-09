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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نحو بيئة عمل آمنة مستقرة.. ندوة للعاملين بمصنع مواد غذائية ببني سويف

وكيل وزارة العمل ببني سويف
وكيل وزارة العمل ببني سويف

نفذت مديرية العمل ببني سويف، ندوة توعوية للعاملين بمصنع مواد غذائية تحت عنوان "نحو بيئة عمل آمنة مستقرة"، وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود باسل، مدير مديرية العمل وفي إطار جهود المديرية لنشر الوعي بالتشريعات المنظمة لسوق العمل وتعزيز ثقافة السلامة والاستقرار داخل المنشآت.

وبدأت فعاليات الندوة بكلمة ألقاها مدير المديرية، أشاد خلالها بالجهود المبذولة من إدارات المديرية في نشر الوعي العمالي، موضحًا أن رسالة مديرية العمل تتمثل في التوعية والتوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويدعم استقرار سوق العمل.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية، وأن العمال يمثلون أحد ركائز الإنتاج والتنمية، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بحماية ورعاية العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

حضر فاعليات الندوة التي استفاد منها 30 عاملًا وعاملة من العاملين بالمصنع، كل من عبدالحليم محمد، وكيل المديرية، هاني سعد، مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب، أحمد عيد من إدارة الرعاية، وقام بإلقاء الندوة محمد سيد، سلوى صلاح، حيث تناولا أهم أحكام قانون العمل، وحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، إلى جانب آليات توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع فتح باب الحوار والرد على استفسارات الحضور.

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