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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شخص يتعدى على طليقته ووالدتها وشقيقتها داخل مركز شباب بشبين القناطر

ضبط المتهم
ضبط المتهم
إبراهيم الهواري

شهد مركز شباب كفر الصهبي بمدينة شبين القناطر قيام شخص بالتعدي بالضرب على طليقته ووالدتها وشقيقتها خلال وجودهن داخل المركز، ما أسفر عن إصابتهن بجروح وإصابات متفرقة بالوجه، وعلى الفور جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من من ربة منزل ووالدتها وشقيقتها بتعدي طليق الأولى عليهن بالضرب داخل مركز شباب كفر الصهبي دائرة المركز.


كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم، ويدعى "م.ط.م "، وطليقته التي كانت رفقة والدتها وشقيقتها، قبل أن تتطور سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي، أقدم خلالها المتهم على الاعتداء عليهن، ما أسفر عن إصابتهن بجروح وإصابات متفرقة في الوجه والرأس.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاونو رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 11478 وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

القليوبية شبين القناطر مركز الشباب محافظة القليوبية مشاجرة

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