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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026.. ومفاجأة في عيار 21

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بالتزامن مع متابعة المستثمرين والمتعاملين لتطورات أسعار الذهب عالميًا وحركة سعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار المعدن الأصفر محليًا.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات المستمرة في الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على النحو التالي وفقا لما نقلته القناة الأولي :

 عيار 24: 7371 جنيهًا للجرام.

 عيار 21: 6450 جنيهًا للجرام.

 عيار 18: 5528 جنيهًا للجرام.

 الجنيه الذهب: 51,600 جنيه.

عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية

يعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل السوق المصرية، حيث يحظى بإقبال كبير من المواطنين سواء لأغراض الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، فيما يفضل البعض عيار 24 للاستثمار وشراء السبائك الذهبية نظرًا لارتفاع درجة نقائه.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل المحلية والعالمية، من أبرزها:

1- سعر الذهب عالميًا

يعد السعر العالمي للأوقية أحد أهم المحددات الرئيسية لأسعار الذهب محليًا، حيث تنعكس أي ارتفاعات أو انخفاضات في البورصات العالمية على السوق المصرية.

2- سعر صرف الدولار

يرتبط الذهب ارتباطًا وثيقًا بحركة الدولار، إذ تؤثر التغيرات في سعر صرف العملة الأمريكية على تكلفة استيراد الذهب الخام وأسعار التداول داخل الأسواق.

3- حجم العرض والطلب

يزداد الطلب على الذهب خلال مواسم الزواج والأعياد والمناسبات المختلفة، ما قد يسهم في تحريك الأسعار صعودًا، بينما يؤدي تراجع الطلب إلى استقرار أو انخفاض الأسعار.

4- الأوضاع الاقتصادية العالمية

تلعب معدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية الخاصة بأسعار الفائدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الذهب عالميًا، باعتباره ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

5- التوترات الجيوسياسية

تسهم الأزمات السياسية والصراعات الدولية في زيادة الإقبال على الذهب، وهو ما يدعم ارتفاع أسعاره عالميًا ومحليًا.

الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

ويظل الذهب أحد أبرز الأوعية الادخارية والاستثمارية التي يفضلها المصريون، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، في ظل قدرته على الحفاظ على القيمة ومواجهة تأثيرات التضخم على المدى الطويل.

وتتغير أسعار الذهب على مدار اليوم وفقًا لحركة الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية، ما يجعلها محل متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

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