الوزراء يرصد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية منظومة الترصد الوبائي في مصر

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء حول التقييمات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن تصنيف احتمالات انتقال فيروس "إيبولا" إلى مصر عند مستويات منخفضة.

وعبر إنفوجرافيك، نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، أشار المركز الإعلامي للمجلس، إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بقوة منظومة الترصد الوبائي المصرية وجاهزية فرق الاستجابة للتعامل مع أي حالات طارئة، في ظل ما يواجهه العالم حاليًا من تحديات بسبب فيروس "إيبولا".

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أيضًا أن مصر تتمتع بنظام ترصد وبائي عالي الكفاءة، يسمح بالكشف السريع عن أي حالة مشتبه بها، إلى جانب وجود فرق استجابة مدربة وبروتوكولات واضحة للتعامل مع الأمراض الوبائية ومنع انتشارها.