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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس/ صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق/ محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء مهندس/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس/ أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الدولة تعكف حاليا على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يتم تنفيذها في نطاق ٢٠ محافظة و٥٢ مركزًا و٣٣٣ وحدة محلية و١٤٧٧ قرية، ويستفيد منها حوالي ٢٠ مليون مواطن، وذلك انطلاقا من الأهمية البالغة التي تمثلها تلك المشروعات لأهالينا في القرى المستهدفة لتحسين جودة حياتهم ومعيشتهم.

  وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في أثناء الجولات الميدانية التي نقوم بها لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، أحرص على المرور على مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى المستهدفة بكل محافظة نزورها؛ للتعرف على أرض الواقع على موقف تنفيذها والتحديات التي تواجهها، وعلى الفور يتم التوجيه بالقضاء على تلك التحديات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ سعيا للإسراع بدخولها حيز التشغيل، وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، وقد لاحظت النقلة النوعية التي تحققها هذه المشروعات بعد بدء تشغيلها على مستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في تلك القرى.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تناول الموقف التنفيذي العام لمختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بعدد 782 قرية، بنسبة 91.3% من إجمالي عدد المشروعات، حيث تم الانتهاء حاليا من 23161 مشروعا من إجمالي 27332 مشروعا، وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تسلمها 17595.

 واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجار تنفيذها الداخلة في  نطاق عمل الجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما تمت مناقشة توزيع المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة؛ بهدف الانتهاء منها.

 كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا لمناقشة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، وتشمل هذه المشروعات تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية والصحية، فضلًا عن مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، والمشروعات الهادفة لتحسين جودة السكن وتطوير الخدمات الأساسية في القرى.

واختُتم الاجتماع بتشديد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروعات المتبقية والتشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية والتي تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء حياة كريمة

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