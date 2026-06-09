انطلاق النهائيات غدا.. ختام الأدوار التمهيدية للبطولة العربية السادسة للرواد في التنس بشرم الشيخ

اختُتمت اليوم منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة العربية السادسة للرواد في التنس الأرضي، المقامة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة نحو 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية متميزة.

وشهدت مباريات الدور التمهيدي مواجهات حافلة بالإثارة والندية بين اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، حيث حرص المشاركون على تقديم أفضل مستوياتهم من أجل حجز مقاعدهم في الأدوار النهائية للبطولة.

المنافسة على الألقاب العربية

وأسفرت المنافسات عن تأهل نخبة من اللاعبين واللاعبات إلى الأدوار الحاسمة، بعدما قدموا عروضاً قوية عكست حجم الاستعداد والرغبة في المنافسة على الألقاب العربية.

غداً منافسات الأدوار النهائية

ومن المقرر أن تنطلق غداً منافسات الأدوار النهائية، التي ينتظر أن تشهد مواجهات قوية بين المتأهلين، في ظل تقارب المستويات الفنية وارتفاع سقف الطموحات لحصد المراكز الأولى والتتويج بألقاب النسخة السادسة من البطولة.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد العربي للتنس وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتنس، وتعد واحدة من أبرز بطولات الرواد في الوطن العربي، لما تشهده من مشاركة واسعة وتنافس قوي بين لاعبي ولاعبات الدول العربية.