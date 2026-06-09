عمرو محمد يحصد المركز الثاني في جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي عن كتاب “دولة التلاوة”

حصد الزميل عمرو محمد محمود علي مصطفى، من مؤسسة أخبار اليوم، المركز الثاني في فرع الكتاب التوثيقي ضمن النسخة الأولى من جائزة “يحيى زهران” للإخراج الصحفي المطبوع، وذلك عن كتابه «دولة التلاوة»، التي تنظم بشراكة استراتيجية بين نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام.

وأعلنت لجنة تحكيم الجائزة نتائج دورتها الأولى، وسط منافسة قوية بين الأعمال الصحفية المتميزة المقدمة من مختلف المؤسسات، حيث أجمعت اللجنة على تتويج الأعمال التي خطفت الصدارة بالمركزين الأول والثاني في فروع الملفات الخاصة، وأعداد المجلات، والكتب التوثيقية، تقديرًا لقيمتها البصرية والمهنية والتوثيقية الاستثنائية، وبما يعكس استمرار أهمية هذا الفن الصحفي في حفظ الذاكرة البصرية للصحافة المصرية.

جوائز فرع الكتاب التوثيقي

وفي فرع الكتاب التوثيقي، فاز بالمركز الأول الزميل محمد سليم محمد سليم من مجلة الإذاعة والتليفزيون عن كتاب «أم كلثوم تتحدث عن نفسها»، لما يحمله العمل من قيمة توثيقية وإخراجية في تقديم سيرة كوكب الشرق بصورة تجمع بين الجمال البصري والدقة الصحفية.

وفي فرع الملفات الخاصة بالصحف، فاز بالمركز الأول الزميل محمد جلال فراج سيد من جريدة الجمهورية عن الملف المنشور في جريدة الدستور بعنوان «عفاف راضي.. ردي السلام» لما تميز به العمل من معالجة إخراجية متماسكة وقدرة على توظيف الصورة والعنوان والمساحة البيضاء في تقديم ملف إنساني وفني متكامل، فيما حصل الزميل أحمد محمد حسن كبابي من جريدة الأخبار على المركز الثاني عن ملف «أصلها مصري» الذي قدم معالجة إخراجية متميزة عكست قدرة على بناء ملف صحفي متكامل بصريا وتحريريا.

أما في فرع العدد الخاص من المجلات، فاز بالمركز الأول الزميل سامح عثمان الكاشف من جريدة الأهرام عن العدد الخاص الصادر عن مجلة «إبداع» حول الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، وهو عدد رأت اللجنة أنه قدم معالجة إخراجية وثقافية متفردة تليق بقيمة شخصية أدبية بارزة في الحياة الثقافية المصرية والعربية، بينما حصل الزميل وليد نايف من مجلة «علاء الدين» من مؤسسة الأهرام على المركز الثاني عن عدد رأس السنة، تقديرا لما تضمنه من جهد إخراجي مناسب لطبيعة المجلة وجمهورها، وقدرة على توظيف العناصر البصرية في تقديم عدد خاص جاذب ومتنوع.