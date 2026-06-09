الرئيس الإريتري: مصر تمتلك تجربة رائدة في الصناعات الدوائية تمثل نموذجا للتعاون والتنمية الصحية بإفريقيا

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا الشقيقة، والوفد المرافق لسيادته، خلال زيارة رسمية إلى مصنع جيبتو فارما، أحد أكبر الصروح الصناعية الدوائية في مصر وإفريقيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الدوائية والتنظيمية، ودعم جهود التكامل الصحي والأمن الدوائي بالقارة الأفريقية.

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور علي الغمراوي بالرئيس الإريتري والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة إريتريا، وحرص القيادة السياسية في البلدين على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاستراتيجية للشعبين الشقيقين.

تطور نوعي على المستويين التنظيمي والصناعي

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الزيارة تعكس الثقة المتزايدة في منظومة الدواء المصرية وما حققته من تطور نوعي على المستويين التنظيمي والصناعي، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تضع خبراتها الفنية والتنظيمية في خدمة الدول الإفريقية الشقيقة، دعمًا لجهود بناء أنظمة دوائية قوية وقادرة على تحقيق الأمن الدوائي لشعوب القارة.

رئيس اريتريا خلال جولة بمصنع جيبتو فارما

كما استعرض الغمراوي الإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصري، وما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات تنظيمية جعلتها أول جهة تنظيمية أفريقية والوحيدة حتى الآن التي حصلت على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا، بما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية.

وشهدت الزيارة جولة تفقدية داخل مصنع جيبتو فارما، اطلع خلالها الرئيس أسياس أفورقي والوفد المرافق على أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات التصنيعية المتطورة، وما يمتلكه المصنع من قدرات إنتاجية وتكنولوجية تدعم جهود توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي في مصر والقارة الأفريقية، وتؤكد قدرة الصناعة الدوائية المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والإفريقية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس أسياس أفورقي بما تشهده مصر من تطور كبير في قطاع الصناعات الدوائية، وبالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية للارتقاء بمنظومة الرقابة الدوائية وتعزيز جودة المستحضرات الطبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم التنمية الصحية في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين مصر وإريتريا، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية والتنظيمية، بما يسهم في دعم التنمية الصحية وتحقيق الأمن الدوائي المستدام لشعوب القارة الإفريقية.

رئيس اريتريا خلال جولة بمصنع جيبتو فارما

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتعزيز التكامل القاري في مجالات الدواء والرعاية الصحية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية والرقابة الدوائية في أفريقيا.

رئيس اريتريا خلال جولة بمصنع جيبتو فارما

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع الأشقاء في دولة إريتريا، بما يسهم في تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز فرص التعاون والاستثمار المشترك، انطلاقًا من رؤية مصر الداعمة للتكامل الأفريقي وتحقيق التنمية الصحية المستدامة لشعوب القارة.