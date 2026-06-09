تقرير يرصد العلاقة بين نتنياهو وترامب.. احتدام الخلافات

رغم سنوات من التنسيق الوثيق والعلاقة التي وُصفت بأنها من أقوى العلاقات بين رئيس أميركي ورئيس وزراء إسرائيلي، كشف تقرير حديث عن تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة.





وأشار التقرير إلى أن التباينات بين الجانبين برزت بشكل واضح بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع إيران ومسار الحرب في المنطقة، إضافة إلى اختلافات حول توقيت بعض التحركات العسكرية والسياسية. ولفت إلى أن ترامب بات أكثر حرصًا على تجنب الانخراط في صراعات واسعة النطاق قد تؤثر على أولويات إدارته، في حين يواصل نتنياهو الدفع نحو مواقف أكثر تشددًا في بعض الملفات الأمنية.





كما أوضح التقرير أن العلاقة الشخصية بين الرجلين شهدت فترات من التوتر في السابق، لكنها عادت إلى الواجهة مع تزايد الضغوط السياسية التي يواجهها كل منهما داخليًا، وهو ما انعكس على طبيعة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب في عدد من القضايا الحساسة.





ورغم احتدام الخلافات، يؤكد مراقبون أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزال قائمة، وأن أي تباينات بين القيادتين لن تؤدي بالضرورة إلى تغيير جوهري في أسس العلاقة بين البلدين، لكنها قد تؤثر على آليات التنسيق واتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة