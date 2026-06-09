خالد الجندي: مشروع الدلتا الجديدة يعكس مفهوم التوكل الصحيح على الله

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك خلطًا كبيرًا لدى بعض المسلمين بين مفاهيم الزهد والغنى من جهة، والتوكل والتواكل من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تصحيح هذه المفاهيم وفق الفهم الصحيح للدين.

خالد الجندي: التوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل أو السعي

وقال الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن التوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل أو السعي، وإنما هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، موضحًا أن التوكل يكون بالعمل والاجتهاد وطلب الرزق، واليقظة المبكرة، وبذل الجهد دون تكبر على أي مهنة أو عمل.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن التواكل هو ترك الأخذ بالأسباب والاعتماد على الغير، ورفض العمل بدعوى الزهد أو التدين، وهو ما يتنافى مع تعاليم الإسلام التي تحث على السعي والإنتاج.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن العمل والإنتاج والابتكار والسعي للإصلاح واستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، تمثل صورًا حقيقية للتوكل، لافتًا إلى أن ما تشهده الدولة من مشروعات تنموية كبرى، مثل مشروع "الدلتا الجديدة"، يعكس مفهوم التوكل الصحيح القائم على العمل والبناء.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذه الجهود تسهم في الارتقاء بالمجتمع، وتوفير فرص العمل، وتحسين أوضاع الفقراء، من خلال التوسع في الإنتاج والتصنيع والتجارة والتصدير، وهو ما يحقق التنمية الحقيقية.

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ خالد الجندي أن الزهد لا يعني الفقر، بل هو مقام لا يتحقق إلا لمن يملك، مشيرًا إلى أن الزهد الحقيقي هو ألا يتعلق القلب بما في اليد، وأن يكون الإنسان مالكًا للمال دون أن يملكه المال.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن من يدّعي الزهد وهو لا يملك شيئًا لا يُعد زاهدًا، لأن الزهد فضيلة لا تظهر إلا مع وجود النعمة، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للدين يجمع بين السعي للرزق، وعدم التعلق بالدنيا، وهو التوازن الذي دعا إليه الإسلام.