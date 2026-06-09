تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بعد تهديدات الاحتلال بتوسيع العمليات العسكرية.. تقرير

شهدت الأزمة بين إسرائيل وإيران تصعيدًا جديدًا، عقب تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي أكد فيها أن الضربة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف داخل إيران تمثل "تمهيدًا لضربة أشد وأوسع بكثير"، في إشارة إلى احتمال توسع العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وتأتي هذه التصريحات بعد تنفيذ إسرائيل ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبنية التحتية الصاروخية الإيرانية، وذلك ردًا على هجوم صاروخي إيراني استهدف الأراضي الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وأفادت تقارير بأن الضربات الإسرائيلية طالت أهدافًا في مناطق مختلفة داخل إيران، بينها مواقع لإطلاق الصواريخ ومنشآت عسكرية، بينما أكدت الولايات المتحدة أنها لم تشارك بشكل مباشر في هذه العمليات.

وكانت إيران قد أطلقت 11 صاروخًا باتجاه إسرائيل في أول هجوم مباشر من نوعه منذ التهدئة التي أُعلنت في أبريل الماضي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصواريخ، متوعدًا برد قوي على الهجوم الإيراني.

في المقابل، حذرت طهران من أن أي تصعيد إضافي سيقابل برد أكثر حدة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات "أشد قسوة" إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية أو توسعت لتشمل أهدافًا جديدة. كما أشارت تصريحات إيرانية رسمية إلى أن استمرار العمليات العسكرية قد يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة وإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر.

وعلى الصعيد الدولي، برزت تحركات أمريكية مكثفة لاحتواء التصعيد، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانبين إلى ضبط النفس والعودة إلى مسار التهدئة، في ظل مخاوف من تداعيات المواجهة على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية. كما أكدت تقارير دولية أن أي توسع في دائرة الصراع قد يهدد الممرات البحرية الحيوية ويؤثر على إمدادات النفط العالمية.

ويرى مراقبون أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تعكس استعدادًا لخيارات عسكرية إضافية إذا استمرت الهجمات المتبادلة، بينما يبقى مستقبل الأزمة مرهونًا بقدرة الجهود السياسية والدبلوماسية على منع تحول المواجهة الحالية إلى حرب إقليمية شاملة قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود البلدين.