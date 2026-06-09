محمد رمضان يبارك لـ تركي آل الشيخ عقد قران شقيقته

حرص الفنان محمد رمضان على تقديم التهاني للمستشار تركي آل الشيخ بمناسبة عقد قران شقيقته.



وكتب رمضان عبر صفحته بموقع فيس بوك: أبارك لأخي العزيز أبو ناصر تركي آل الشيخ على عقد قران الأخت الغالية (الجوهرة) وزوجها الغالي عبد المحسن عبد الرحمن الدغيثر، نسأل اللّٰه ان يبارك لهما ويجمع بينهما في خير ويرزقهما بالذرية الصالحة.



أعلن المستشار تركي آل الشيخ عقد قران شقيقته الجوهرة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب تركي آل الشيخ: «أبارك لأختي الغالية الجوهرة عقد قرانها على الشاب عبد المحسن بن عبد الرحمن الدغيثر، أسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما السعادة والتوفيق والمودة والرحمة».

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.