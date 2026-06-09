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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسار التفاوض بين الولايات المتحدة إيران يسير بشكل إيجابي.. فهل نشهد اتفاقًا تاريخيا قريبا؟.. جينجر تشابمان تحلل

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، إن هناك نوعًا من التنافس أو الصراع على النفوذ بين كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعود ذلك إلى أن ترامب أدرك أن إيران لا تزال لاعبًا مؤثرًا في معادلات الصراع الإقليمي، وأنها تمتلك عددًا من أوراق القوة التي تجعل تجاهلها أمرًا صعبًا.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تبين ذلك من خلال تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وكذلك في الملف اللبناني، حيث تؤكد إيران أنها صاحبة القرار في ما يتعلق بردود الفعل والانتقام إذا استمرت إسرائيل في تنفيذ ضربات داخل لبنان.

وأوضحت أن إيران تبدو واثقة في قدرتها على اتخاذ خطوات تصعيدية عند الضرورة، مستندةً إلى مجموعة من أوراق الضغط الاستراتيجية، من بينها موقعها المؤثر في مضيق هرمز، وقدرتها على التأثير في أمن الطاقة وأسواقها، إضافة إلى ما تمتلكه من أدوات ضغط اقتصادية وسياسية في المنطقة.

تأثير بعض الأصوات 

وتابعت: "في هذا السياق، يحاول ترامب احتواء توجهات نتنياهو التصعيدية، كما يسعى إلى الحد من تأثير بعض الأصوات داخل الكونجرس الأمريكي، مثل السيناتور ليندسي غراهام، التي تدفع باتجاه مزيد من التصعيد مع إيران".

جينجر تشابمان الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوراق

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