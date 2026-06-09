بفستان أسود .. عبير صبري تستعرض جمالها بظهور مبهر

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وظهرت عبير صبري باطلالة لافته مرتدية فستان ذا تصميم جذاب باللون الأسود ،لتكشف عن جمالها وأناقتها .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل عبير صبري إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

وتعد الفنانة عبير صبري من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما.