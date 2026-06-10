3 شروط تحسم القضية .. كيف يحصل ضحايا الأخطاء الطبية على حقوقهم؟

تمثل قضايا الأخطاء الطبية إحدى أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتداخل الاعتبارات الطبية مع الأبعاد القانونية والإنسانية، فبينما تسعى التشريعات إلى حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، فإنها في الوقت ذاته تفرق بين المخاطر الطبية الطبيعية التي قد تفرضها طبيعة العلاج، وبين الأخطاء المهنية الجسيمة التي تنشأ عن مخالفة الأصول العلمية أو الإهمال، وتستوجب المساءلة والتعويض وفقًا للقانون.

ويفرق القانون بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها، التي قد تحدث رغم التزام الطبيب بالأصول العلمية المتبعة، وبين الإهمال الطبي الذي ينتج عن مخالفة القواعد المهنية أو التقصير في أداء الواجب الطبي.

فالمضاعفات العلاجية أو الجراحية التي تعد من المخاطر المحتملة والمعروفة طبيًا لا تُرتب مسؤولية قانونية على الطبيب متى ثبت أنه اتبع الإجراءات السليمة وبذل العناية المطلوبة وفقًا للأصول الطبية المستقرة.

خروج الطبيب عن المعايير المهنية

أما الإهمال الطبي، فيتحقق عندما يثبت خروج الطبيب عن المعايير المهنية المتعارف عليها، سواء نتيجة الرعونة أو الإهمال أو قلة الاحتراز، بما يؤدي إلى وقوع ضرر مباشر بالمريض. ومن أبرز الحالات التي قد تشكل خطأً طبيًا جسيمًا إجراء تدخل جراحي خاطئ، أو إعطاء علاج أو جرعات غير مناسبة، أو ارتكاب أخطاء مهنية فادحة تخالف الأصول الطبية المستقرة.

ويشترط القضاء للحكم بالتعويض توافر ثلاثة أركان أساسية، أولها ثبوت الخطأ الطبي، وثانيها وقوع ضرر فعلي بالمريض سواء كان ضررًا ماديًا أو أدبيًا، وثالثها وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج عنه.

وفي حال توافر هذه الشروط، يحق للمتضرر أو ذويه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت تكاليف علاج إضافية أو فقدان القدرة على العمل أو الأضرار النفسية والمعنوية المترتبة على الواقعة.

ويؤكد المختصون أن الفصل في دعاوى الأخطاء الطبية يعتمد بدرجة كبيرة على تقارير الطب الشرعي واللجان الفنية المختصة، باعتبارها الجهة القادرة على تحديد ما إذا كانت الواقعة تمثل مضاعفة طبية محتملة أم خطأً مهنيًا يستوجب المساءلة القانونية.