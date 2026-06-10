قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات متناقضة.. واشنطن تتخبط بشأن حقيقة الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة
واشنطن تعترف.. مسئول أمريكي: إيران أطلقت صواريخ باليسيتة على قواعدنا في الخليج والأردن
كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2026 والقنوات الناقلة
تراجع جماعي لأسعار العُملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
كامل الوزير: «سفاجا 2» تحوّلت من صحراء إلى مشروع عملاق في عامين ونصف
جوجل تفاجئ الأسواق وتعلن خفض أسعار اشتراكات حزمة ميزات "Google AI Plus"
رغم توترات المنطقة.. زيادة الحركة بالمطارات المصرية بنسبة 7.4%
الجيش الكويتي: منظومات الدفاع الجوي تتصدّى لأهداف جوية معادية
اليوم.. طلاب العلمي بـ الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة النحو
الضربات تتوالى.. الحرس الثوري الإيراني يقصف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن
بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

3 شروط تحسم القضية .. كيف يحصل ضحايا الأخطاء الطبية على حقوقهم؟

الطبيب
الطبيب
حسن رضوان

تمثل قضايا الأخطاء الطبية إحدى أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتداخل الاعتبارات الطبية مع الأبعاد القانونية والإنسانية، فبينما تسعى التشريعات إلى حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، فإنها في الوقت ذاته تفرق بين المخاطر الطبية الطبيعية التي قد تفرضها طبيعة العلاج، وبين الأخطاء المهنية الجسيمة التي تنشأ عن مخالفة الأصول العلمية أو الإهمال، وتستوجب المساءلة والتعويض وفقًا للقانون.

ويفرق القانون بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها، التي قد تحدث رغم التزام الطبيب بالأصول العلمية المتبعة، وبين الإهمال الطبي الذي ينتج عن مخالفة القواعد المهنية أو التقصير في أداء الواجب الطبي.

فالمضاعفات العلاجية أو الجراحية التي تعد من المخاطر المحتملة والمعروفة طبيًا لا تُرتب مسؤولية قانونية على الطبيب متى ثبت أنه اتبع الإجراءات السليمة وبذل العناية المطلوبة وفقًا للأصول الطبية المستقرة.

 خروج الطبيب عن المعايير المهنية

أما الإهمال الطبي، فيتحقق عندما يثبت خروج الطبيب عن المعايير المهنية المتعارف عليها، سواء نتيجة الرعونة أو الإهمال أو قلة الاحتراز، بما يؤدي إلى وقوع ضرر مباشر بالمريض. ومن أبرز الحالات التي قد تشكل خطأً طبيًا جسيمًا إجراء تدخل جراحي خاطئ، أو إعطاء علاج أو جرعات غير مناسبة، أو ارتكاب أخطاء مهنية فادحة تخالف الأصول الطبية المستقرة.

ويشترط القضاء للحكم بالتعويض توافر ثلاثة أركان أساسية، أولها ثبوت الخطأ الطبي، وثانيها وقوع ضرر فعلي بالمريض سواء كان ضررًا ماديًا أو أدبيًا، وثالثها وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج عنه.

وفي حال توافر هذه الشروط، يحق للمتضرر أو ذويه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت تكاليف علاج إضافية أو فقدان القدرة على العمل أو الأضرار النفسية والمعنوية المترتبة على الواقعة.

ويؤكد المختصون أن الفصل في دعاوى الأخطاء الطبية يعتمد بدرجة كبيرة على تقارير الطب الشرعي واللجان الفنية المختصة، باعتبارها الجهة القادرة على تحديد ما إذا كانت الواقعة تمثل مضاعفة طبية محتملة أم خطأً مهنيًا يستوجب المساءلة القانونية.

قضايا الأخطاء الطبية حماية حقوق المرضى الأبعاد القانونية والإنسانية الأخطاء المهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سكن لكل المصريين

خلال ساعات| تحذير عاجل بشأن شقق سكن لكل المصريين 7.. ماذا سيحدث؟

الدواجن

هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة

نشأت الديهي

أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

الجهاز الفني المتوقع للاهلي مع المدرب المغربي حسين عموته

فرج عامر يكشف عن الجهاز الفني المتوقع للأهلي مع المدرب المغربي حسين عموتة

ترشيحاتنا

عمرو السولية على انستجرام

«السولية» يُثير الجدل رفقة علي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات بأحدث ظهور عبر إنستجرام

المصرى البورسعيدي

صلاح محسن: اللعب في بورسعيد مفتاح تتويج «المصري» بالألقاب

صلاح محسن

صلاح محسن: الإصابة منعتني من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

بالصور

كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها

فوائد تناول العنب
فوائد تناول العنب
فوائد تناول العنب

عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين

للحفاظ على صحة القلب.. أفضل 5 فواكه تحتوي على مركبات الفلافانول

أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد