طارق علام ناعيا عبد العزيز مخيون: ترك خلفه مسيرة فنية مشرفة أثرت الحياة الثقافية والفنية

نعى الإعلامي طارق علام الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، الذي توفي صباح اليوم، الأربعاء، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تم حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب طارق علام، عبر حسابه على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الذي رحل تاركًا خلفه مسيرة فنية وإنسانية مشرفة أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي. خالص العزاء لأسرته ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم، الأربعاء، بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير عبد العزيز مخيون من مواليد قرية مخيون التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تربى وعاش بها، وفضل الإقامة بها حتى مماته.

وتخرج عبد العزيز مخيون، في أبو حمص، في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

ويُعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن في مصر، حيث قدم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.