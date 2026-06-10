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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. تدخلات جراحية عاجلة بمستشفى شربين تنقذ سيدة من مضاعفات حمل نادر وخطير

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

نجحت الفرق الطبية بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء ثلاثة تدخلات جراحية عاجلة شملت حالتين بقسم العظام وحالة نادرة وخطيرة بقسم النساء والتوليد، بما يعكس جاهزية المستشفى وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

ففي الحالة الأولى، استقبل قسم العظام مريضًا يعاني من كسر بأعلى عظمة الفخذ اليمنى، حيث تم حجزه بالمستشفى وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وتجهيزه للتدخل الجراحي، وتمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة لتركيب مسمار نخاعي بنجاح، فيما لا يزال المريض تحت الملاحظة والمتابعة الطبية بقسم العظام.

وفي الحالة الثانية، استقبل القسم سيدة تبلغ من العمر 78 عامًا تعاني من كسر غير مستقر بمفصل الفخذ الأيمن، وتم حجزها وإجراء الفحوصات اللازمة قبل دخولها غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء جراحة لتركيب مسمار نخاعي واستقرت حالتها الصحية بعد التدخل الجراحي.

أما الحالة الثالثة، فكانت لسيدة في الثلاثينات من عمرها حضرت إلى قسم النساء والتوليد وهي حامل في الأسبوع الثاني عشر وتعاني من آلام حادة بأسفل البطن ونزيف مهبلي. وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعة بالموجات فوق الصوتية، تبين وجود نزيف داخلي شديد بالبطن نتيجة انفجار بالرحم بسبب حمل على ندبة قيصرية سابقة، مع خروج جزئي للجنين والمشيمة خارج تجويف الرحم.

 تم التعامل مع الحالة كحالة طارئة شديدة الخطورة، حيث جرى تعويض فقد الدم وتجهيز وحدات الدم اللازمة، ثم نقل المريضة إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة. وخلال التدخل الجراحي نجح الفريق الطبي في السيطرة على النزيف واستخراج الجنين والمشيمة وإصلاح الرحم وإجراء غسيل كامل للبطن، لتستقر الحالة بعد الجراحة وتستكمل العلاج والمتابعة الطبية.

وأُجريت جراحات العظام بواسطة الدكتور إبراهيم البدراوي أخصائي العظام، والدكتور محمد الحديدي أخصائي العظام، بمشاركة الدكتور حمدي سرور استشاري التخدير، وفريق الأشعة والتخدير والتمريض المعاون.

كما أُجريت جراحة النساء والتوليد بواسطة الدكتورة رحاب عمر شعيب استشاري النساء والتوليد، بمشاركة الدكتور صلاح الدين رزق استشاري النساء والتوليد، والدكتور حمدي سرور استشاري التخدير، وفريق العمليات والتمريض.

وشارك في متابعة وتجهيز الحالات فريق التمريض والعمليات تحت إشراف مس ربيعة غنيم مشرفة العمليات، ومس نادية عبدالعظيم رئيسة هيئة التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو جلال مدير مستشفى شربين المركزي.

وأكد  الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار دعم المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتعزيز قدراتها في التعامل مع الحالات الحرجة والتخصصية الدقيقة، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين

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