شوبير يرد على اتهامه بمجاملة نجله: «قيموا الأمور فنيًا

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من بعض الرسائل التي تلقاها، والتي ربطت دعمه لاختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بوجود نجله مصطفى شوبير ضمن قائمة المنتخب.



وقال شوبير خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم: "وصلتني رسالة تسألني: من وجهة نظرك، من يستحق حراسة مرمى منتخب مصر إذا استبعدنا مصطفى شوبير؟ لكن أن يقال إنني أدافع عن حسام حسن فقط لأنه اختار ابني، فهذا كلام غير مقبول".

وأضاف: "أنا دائمًا أرحب بالنقاش والاختلاف في الآراء الفنية، وأحترم جميع وجهات النظر، لكن تحويل الأمور الفنية إلى اتهامات شخصية أمر غير منطقي ولا أقبله".

واختتم شوبير حديثه مؤكدًا أن بعض الرسائل التي تلقاها قبل انطلاق البرنامج كانت صادمة بالنسبة له، معبرًا عن دهشته من محاولات التشكيك في آرائه الفنية وربطها باختيار نجله ضمن صفوف منتخب مصر.