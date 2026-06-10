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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: السياحة المصرية تواصل حصد المكاسب.. 14.4 مليار دولار إيرادات

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قطاع السياحة المصري يواصل تحقيق نتائج إيجابية تعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار تعافي القطاع وتحقيق معدلات نمو ملحوظة في أعداد السائحين والإيرادات.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن وصول إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 14.4 مليار دولار، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاع وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مهمة من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن الأسواق الأوروبية لا تزال تمثل المصدر الرئيسي للسياحة الوافدة إلى مصر، حيث تحافظ العديد من الدول الأوروبية على معدلات مرتفعة من حركة السفر إلى المقاصد السياحية المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي ومقومات فريدة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية.

وأضاف أن روسيا وألمانيا جاءتا في مقدمة الدول المصدّرة للسياح إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، خاصة مع استمرار تطوير البنية التحتية السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين.

ولفت موسى إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات ضخمة لدعم القطاع السياحي، شملت تطوير المطارات وشبكات الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية، إلى جانب التوسع في حملات الترويج الخارجي التي استهدفت فتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور المصري في الأسواق التقليدية المهمة.

وأكد أن النتائج التي حققتها السياحة المصرية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة خطة متكاملة اعتمدت على تحسين جودة الخدمات، وتطوير المقاصد السياحية، ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، فضلًا عن توفير بيئة آمنة ومستقرة تشجع السائحين على اختيار مصر كوجهة مفضلة لقضاء عطلاتهم.

وأشار إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية يعكس زيادة حركة التدفقات السياحية إلى مختلف المدن والمناطق المصرية، سواء في البحر الأحمر أو جنوب سيناء أو المقاصد الأثرية والتاريخية، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العاملين في القطاع.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع السياحة يظل أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وأن المؤشرات الحالية تبعث برسائل إيجابية حول مستقبل القطاع، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط التطوير والتوسع التي تستهدف زيادة أعداد السائحين ورفع الإيرادات إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة.

أحمد موسى صدى البلد السياحة

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