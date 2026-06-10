رد عنيف.. محللة سياسية: واشنطن تسعى لجر إيران إلى مسار تفاوضي عبر ضغوط متصاعدة

قالت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تشير إلى احتمال حدوث "رد عنيف" على إيران، في إطار مواجهة التوترات الإقليمية الأخيرة.

وأضافت "سعيد" خلال تصريحات لها عبر قناة "اكسترا" أن الولايات المتحدة نجحت مؤخراً في جر إيران نحو عمليات تصعيدية محدودة، مثل المناورات العسكرية واستهداف طائرة الأباتشي في مضيق هرمز، دون تسجيل إصابات، وهو ما تريده لأمريكا ليكون لها رسالة ردع وتأكيد على جاهزية واشنطن.

وأوضحت المحللة السياسية، أن الهدف من هذه التحركات هو دفع إيران للانخراط في مفاوضات وفق الشروط الأمريكية، مع إبقاء خيار المناورات العسكرية والإعلامية مفتوحاً في حال رفضت طهران.

زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية لمصر

أما على الصعيد الإقليمي، فعلقت الدكتورة إيريني سعيد على زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية لمصر، مؤكدة أنها تأتي ضمن علاقات قوية ومتينة بين البلدين، وخصوصاً التعاون في القضايا السياسية والدبلوماسية والعسكرية، بما في ذلك موقف الكونغو من سد النهضة وغيرها من الملفات الاستراتيجية.