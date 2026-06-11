لتحدي الحر... طريقة عمل آيس تي بالعنب في البيت

آيس تي بالعنب من المشروبات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل آيس تي بالعنب، فيما يلي….

مقادير آيس تي بالعنب



● عصير عنب أحمر

● عنب بدون بذر

● عسل أبيض أو سكر

● شرائح ليمون

● ثلج

● شاي بارد

طريقة تحضير آيس تي بالعنب



يوضع في الخلاط شاي بارد، عصير عنب، عنب، عسل، عصرة ليمون، مكعبات ثلج.

تخلط المكونات للحصول على العصير المطلوب.

يوضع العصير في كاسات التقديم مع شرائح ليمون ثم يقدم.