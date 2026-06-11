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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لمواجهة موجة الحر .. حيلة سحرية وسهلة تخفض حرارة الجسم بسرعة

حيلة سحرية و سهلة تخفض حرارة الجسم بسرعة
حيلة سحرية و سهلة تخفض حرارة الجسم بسرعة
هاجر هانئ

مع استمرار موجات الحر يبحث العديد من الأشخاص عن طرق بسيطة للتبريد السريع وتجنب الإجهاد الحراري. وينصح الخبراء بحيلة و طريقة فعّالة بشكلٍ مدهش لتخفيف الحرارة، قد تعتمد على القدمين.

يساعد غمر القدمين والكاحلين في الماء البارد على خفض حرارة الجسم، وتخفيف الشعور بعدم الراحة، والحد من الجفاف، والتوتر، ومنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء درجات الحرارة القصوى. وقد اكتسبت هذه التقنية شهرةً واسعةً لأنها توفر تبريدًا سريعًا دون الحاجة إلى الاستحمام بالماء البارد أو استخدام مكيف الهواء.

لماذا يُعد تبريد القدمين فعالاً؟


بحسب الأطباء، تحتوي القدمان على العديد من الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد. قد يساعد تبريد هذه المنطقة على خفض درجة حرارة الدم وتحسين تنظيم حرارة الجسم بشكل عام. عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، تتوسع الأوعية الدموية لتصريف الحرارة عبر الجلد. خلال التعرض للحرارة الشديدة، قد تتعطل هذه العملية، مما يزيد من خطر الإنهاك الحراري والجفاف والتعب والدوار وضربة الشمس.

يقول الخبراء إن تبريد القدمين قد يساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع من خلال المساعدة في تنظيم درجة الحرارة وتقليل الإجهاد البدني الناجم عن الحرارة.

ماذا يقول البحث؟


أشارت بعض الدراسات إلى أن غمر القدمين في ماء درجة حرارته حوالي 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت) فوق مستوى الكاحل قد يوفر تبريدًا فعالًا مع تقليل الشعور بعدم الراحة خلال الطقس الحار. وعلى عكس حمامات الثلج، التي قد تُسبب صدمة للجسم أو تُضيّق الأوعية الدموية بشكل مفرط، فإن الماء البارد باعتدال قد يوفر تبريدًا أكثر أمانًا واستدامة.

يقول الباحثون إن هذه الطريقة قد تكون مفيدة بشكل خاص في الحالات التالية:

العمال في الهواء الطلق
الرياضيون
الأفراد المسنون
أشخاص بدون مكيف هواء
أولئك الذين يتعافون من التعرض للحرارة


ما هي الطريقة الصحيحة لتبريد القدمين أثناء موجة الحر؟


يوصي خبراء الصحة باتباع ممارسات التبريد الآمنة:

استخدم الماء البارد وليس المثلج
ينبغي أن يكون الماء بارداً بشكل مريح وليس بارداً لدرجة مؤلمة. فالماء شديد البرودة قد يُسبب انقباضاً مفاجئاً للأوعية الدموية وشعوراً بعدم الراحة.

اغمر القدمين فوق الكاحلين
يساعد غمر القدمين والكاحلين في الماء على تبريد الأوعية الدموية بشكل أكثر فعالية.

اتركه ليبرد لمدة 10-20 دقيقة
يقول الخبراء إن جلسات التبريد القصيرة عادة ما تكون كافية للمساعدة في استعادة درجة حرارة الجسم.

حافظ على رطوبة جسمك
لا ينبغي أن يحل تبريد القدمين محل الترطيب. اشرب الماء أو السوائل الغنية بالإلكتروليتات بانتظام أثناء موجات الحر.

يمكن دمجه مع طرق التبريد الأخرى


يوصي الأطباء بدمج التبريد مع ما يلي:

ملابس قطنية فضفاضة
المراوح أو التهوية
الظل أو التبريد الداخلي
انخفاض النشاط الخارجي خلال ذروة الحرارة


من ينبغي عليه توخي الحذر الشديد أثناء موجات الحر؟


يحذر الخبراء من أن بعض الفئات تواجه خطرًا أكبر بكثير للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة: كبار السن، والأطفال الصغار، والنساء الحوامل، ومرضى القلب، ومرضى السكري، والعمال في الهواء الطلق، والأفراد الذين يعانون من نقص الوزن أو الجفاف.

يقول الأطباء إن ضربة الشمس قد تصبح مهددة للحياة في غضون دقائق إذا تم تجاهل علامات التحذير.

علامات الإنهاك الحراري وضربة الشمس


ينبغي على الأشخاص طلب الرعاية الطبية إذا تضمنت الأعراض ما يلي:

ارتباك
تسارع ضربات القلب
التعرق الشديد أو توقف التعرق فجأة
غثيان
التقيؤ
إغماء
ضعف شديد
صعوبة في التنفس
تُعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة تتطلب تبريدًا فوريًا ورعاية عاجلة.


لماذا يُعدّ الوعي بموجات الحرّ أمراً مهماً؟


مع ازدياد وتيرة وشدة موجات الحر الشديدة عالميًا نتيجة لتغير المناخ، يؤكد الأطباء أن حتى أبسط استراتيجيات التبريد قد تكتسب أهمية متزايدة للصحة العامة. ورغم أن تبريد القدمين ليس علاجًا سحريًا، إلا أن الخبراء يرون أنه قد يكون وسيلة مفيدة للحد من الإجهاد الحراري بأمان خلال الظروف الجوية الخطيرة.

ويؤكدون أن أهم رسالة هي التعرف على أعراض الحرارة المبكرة، والحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب التعرض المطول للحرارة، وأخذ ارتفاع درجة الحرارة على محمل الجد قبل أن يصبح مهدداً للحياة.

الحر خفض حرارة الجسم مكيف الهواء تبريد القدمين الأوعية الدموية

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