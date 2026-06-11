اللجنة المعنية لتسعير أراضي الدولة تواصل مرورها الميداني ببني سويف

تواصل اللجنة المعنية بوضع خريطة استرشادية لتسعير أراضي أملاك الدولة بمحافظة بني سويف، مرورها الميداني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة بإنهاء هذا الملف الحيوي وتقديم كافة أوجه التيسير للمواطنين الجادين.

قامت اللجنة بالمرور والمعاينة على الطبيعة لعدد من المناطق والمواقع بمراكز المحافظة، لمساعدة لجان التسعير في أعمالها وفق معايير واضحة وشفافة تراعي حزمة من الضوابط والشروط ، بما يضمن توحيد وحوكمة الإجراءات والتيسير على المواطنين.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة وجه المحافظ اللواء عبدالله عبدالعزيز بتنفيذها بهدف تسريع معدلات الإنجاز بملف التقنين، من خلال استمرار المرور الميداني وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة.

وكان محافظ بني سويف أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، وعضوية: الري والزراعة والإسكان والضرائب العقارية والمساحة والوحدة المحلية، حيث تختص اللجنة بوضع خريطة استرشادية لتسعير أراضي أملاك الدولة لطلبات التقنين الخاصة بها في ضوء القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.