محافظ الإسماعيلية يلتقي المهندسين الجدد استعدادًا لتدعيم الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء

التقى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بعدد من المهندسين الشباب الجدد المقرر التحاقهم بالعمل بالإدارات الهندسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على دعم الجهاز التنفيذي بالكفاءات الشابة المؤهلة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية بالمهندسين الجدد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم العلمية في تطوير منظومة العمل الحكومي، خاصة في القطاعات الخدمية والفنية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار المحافظ إلى أن الإدارات الهندسية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية داخل منظومة الإدارة المحلية، لما تضطلع به من مهام حيوية تتعلق بإصدار التراخيص، ومتابعة المشروعات، والتصدي لمخالفات البناء، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقانون والشفافية والنزاهة في أداء العمل.

مؤكدًا، أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأداء، ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.