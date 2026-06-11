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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمره 8 شهور.. إنقاذ حياة رضيع ابتلع بذرة يوسفي بكفر الشيخ| صور

الفريق الطبي
الفريق الطبي
محمود زيدان

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام، بالتنسيق مع مستشفى العبور، في إنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر، وذلك بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب والتنفس نتيجة انسداد كامل لمجرى الهواء بجسم غريب.

وكان الرضيع قد وصل إلى استقبال مستشفى العبور في حالة اختناق شديد وزرقان تام بالجسد، حيث توقف قلبه ونفسه فور وصوله، مما دفع الأطباء للتدخل الفوري بإجراء إنعاش قلبي رئوي وتركيب أنبوبة حنجرية حتى عاد النبض ضعيفاً، ليتم وضعه مباشرة على أجهزة التنفس الصناعي حتى استقرار علاماته الحيوية.

وبعد أن أظهرت الفحوصات وجود جسم غريب في القصبة الهوائية، جرى تنسيق عاجل بين مديرية الشؤون الصحية ومستشفيي العبور وكفر الشيخ العام لنقل الطفل كحالة طوارئ قصوى.

 استقبل الدكتور صلاح الزيني، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الرضيع وتوجه به فوراً إلى غرفة العمليات التي كانت مجهزة بالكامل بانتظار وصول سيارة الإسعاف.

أجرى الفريق الطبي منظاراً استكشافياً وعلاجياً عاجلاً للرئة والقصبة الهوائية، وتبين وجود "بذرة يوسفي" تسببت في انسداد مجرى التنفس وغرق الرئتين بالسوائل، وتمكن الفريق بنجاح من استخراجها وشفط الإفرازات، لترتفع نسبة أكسجين الطفل تدريجياً حتى وصلت إلى 98% بفضل الله.

عقب استقرار حالته، نُقل الطفل مجدداً إلى عناية الأطفال بمستشفى العبور تحت إشراف الدكتور عبدالله رجب لمتابعة ما بعد توقف القلب، حيث تماثل للشفاء تماماً غادر على إثرها المستشفى بعد أسبوع من الرعاية الطبية الدقيقة وهو بصحة جيدة.

أُجريت العملية بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد عبدالمنعم سالم، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، وبجهود الفريق الطبي المكون من: الدكتور صلاح الزيني، الدكتور رمضان مسعود، والأطباء النواب الدكتور محمد السنهوري، الدكتور محمد متولي، والدكتور هشام جاد الله، وبمعاونة طبيب التخدير الدكتور مصطفى محمود، وفريق التمريض أمل مسعد ورامي عيسى.

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