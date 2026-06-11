سمير فرج : واشنطن وإيران كانتا على وشك اتفاق بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي

كشف اللواء سمير فرج، خلال برنامج الحياة اليوم، تفاصيل ما وصفه بالتفاهمات التي كانت تجرى بين الولايات المتحدة وإيران قبل تعثرها، مؤكدًا أن المنطقة تعيش تداعيات صراعات تؤثر على العالم بأكمله.

اتفاق كان يقترب من التوقيع

وقال فرج إن الرئيس دونالد ترامب أعلن في 7 يونيو أن هناك اتفاقًا شبه مكتمل مع إيران، وكان من المقرر أن يلتقي الوفدان الأمريكي والإيراني في مدينة لوزان لتوقيع الاتفاق.

فتح مضيق هرمز ضمن التفاهمات

وأوضح أن التفاهمات تضمنت إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكل طبيعي، دون فرض أي رسوم أو قيود جديدة.

منع امتلاك سلاح نووي

وأضاف أن أحد أبرز بنود الاتفاق كان تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، إلى جانب وقف عمليات تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عامًا.

خفض نسبة التخصيب

وأشار فرج إلى أن إيران تمتلك نحو 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تتجاوز 65%، موضحًا أن الاتفاق كان يقضي بخفض نسبة التخصيب إلى المستويات المخصصة للأغراض السلمية والمدنية، والتي تبلغ نحو 3.67%.