نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الفاكهة يمنع جرثومة المعدة.. عادة شائعة في الحمام تسبب البواسير ونزيف المستقيم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الأطعمة برتقالية وحمراء اللون

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