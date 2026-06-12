أمير هشام: عروض بيزيرا غير حقيقية.. والغرض الحصول على دعم الرئيس الشرفي للزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك لم يتلقى أي عروض رسمية للتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا وكل ما يتردد في هذا الأمر غير حقيقي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بـ جون إدوارد المدير الرياضي في ظل عدم وجود وفاق مع ممدوح عباس الرئيس الشرفي منذ فترة طويلة، لذلك تخرج تلك الأخبار في محاولة للحصول على دعم مالي من عباس لإنهاء الأزمات.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: الأزمة بدأت بين جون وعباس عندما أرسل الأخير مبلغ مالي لـ عمر جابر ومحمد عواد، وقام المدير الرياضي بتوزيع المبلغ كاملا على كل اللاعبين، وهو الأمر الذي أغضب ممدوح عباس جدًا.

وأضاف: البعض قام بإطلاق بعض الأخبار حول النية في بيع خوان بيزيرا، من أجل الحصول على مساعدة من ممدوح عباس في حل أزمة القيد للحصول على الرخصة الإفريقية.

وأوضح: ممدوح عباس حتى الآن يرفض التدخل في ملفات كثيرة، ويكتفى فقط بصرف مكافآت مالية للاعبين، مع امكانية التدخل في حسم صفقة لصالح نادي الزمالك.