جامعة عين شمس تتيح خدمات متميزة لطب الأسنان لمنسوبيها وأسرهم بخصومات خاصة

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، عن تقديم خدمات عيادات العلاج المتميز لطب الأسنان بأسعار مدعمة وخصومات خاصة، للعاملين بالجامعة، وأصحاب المعاشات وذويهم من الدرجة الأولى، في إطار استراتيجية جامعة عين شمس الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة الصحية لمنسوبيها، وانطلاقا من دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه العاملين بها وأسرهم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان، وبإشراف الدكتورة ولاء حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستهدف المبادرة، تقديم رعاية صحية متكاملة ومتميزة لجميع العاملين بالجامعة وأصحاب المعاشات وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى، بما يسهم في توفير خدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والطبية.

وتشمل الخدمات المقدمة الكشف والفحص الطبي، وتنظيف الأسنان، والحشوات العلاجية والتجميلية، وعلاج الجذور، والتركيبات الثابتة والمتحركة، وتقويم الأسنان البسيط، وتبييض الأسنان، إلى جانب مجموعة متكاملة من خدمات طب الأسنان العلاجية والتجميلية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

كما تمنح الكلية خصما خاصا بنسبة 25% للعاملين بالجامعة وأصحاب المعاشات وذويهم من الدرجة الأولى، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على صفة المستفيد وصلة القرابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.

وتستقبل عيادات العلاج المتميز المترددين يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، مع الحرص على تقديم الخدمة الطبية في بيئة علاجية متكاملة تواكب أحدث المعايير المهنية.

وأوضحت أنه يمكن الاستفسار والحجز من خلال وسائل التواصل التالية:

- هاتف: 01147001013

- هاتف: 01069921258

- البريد الإلكتروني: [email protected]

وأكدت جامعة عين شمس، استمرارها في تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المجتمعية المقدمة لمنسوبيها؛ بما يعكس رسالتها في دعم الإنسان والاستثمار في صحته ورفاهيته، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتميز المؤسسي.