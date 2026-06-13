قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تسأل عن شعائرنا الدينية ... رد حاسم من مدرب السنغال يحرج صحفيا
في ذروة استهلاك الصيف.. وزير الري يوجه من الإسكندرية بإنهاء اختناقات ترعة النصر
بعد تصفير مستحقات الشركاء.. مدبولي من البحيرة: مستمرون في تقديم محفزات لجذب استثمارات البترول
قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج
بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق
مدبولي يتفقد الشركة المصرية للغاز المسال في البحيرة
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للموظفين وقيمة الزيادة
وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: قيمة الأموال التي ستحصل عليها إيران تعتمد على ما تقدمه
الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول صفحة أحمد شوبير
لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات
مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شبح الأعماق يخرج إلى النور.. قرش العفريت يظهر حيا لأول مرة ويصدم العلماء

قرش العفريت
قرش العفريت
أمينة الدسوقي

في عالم المحيطات المظلم، حيث تختبئ أسرار لم تطأها أعين البشر إلا نادرا، خرج مخلوق أسطوري من أعماق السحيق ليعيد إشعال دهشة العلماء حول العالم إنه «قرش العفريت»، أحد أغرب الكائنات البحرية وأكثرها إثارة للرعب، والذي نجح العلماء أخيرا في توثيقه حيا داخل موطنه الطبيعي للمرة الأولى في تاريخ الدراسات البحرية.

لغز حير العلماء لعقود

لطالما ارتبط اسم «قرش العفريت» بالغموض والأساطير البحرية، إذ لم تكن معظم المشاهدات السابقة سوى لعينات عالقة في شباك الصيد أو خطوطه بالصدفة أما رؤيته حيا في أعماق المحيط، فكانت حلمًا يراود الباحثين منذ سنوات طويلة.

ويؤكد البروفيسور آلان جاميسون، مدير مركز أبحاث أعماق البحار بجامعة أستراليا الغربية، أن هذا الكائن يشبه في غموضه الحبار العملاق، مشيرًا إلى أن العلماء لا يزالون يعرفون القليل جدًا عن سلوكه وحياته رغم مرور عقود على اكتشافه.

رحلة إلى أعماق لا يصلها الضوء

جاء الاكتشاف خلال بعثة علمية إلى خندق تونغا في المحيط الهادئ عام 2024 على متن سفينة الأبحاث «داغون». 

وبعد أكثر من 50 يومًا من التصوير المتواصل في أعماق البحر، نجحت الكاميرات أخيرًا في التقاط مشاهد نادرة لهذا المخلوق المراوغ.

وفي الوقت نفسه تقريبا، رصد فريق آخر من علماء جامعة هاواي قرشًا من النوع نفسه بالقرب من جزيرة جارفيس، على بُعد آلاف الكيلومترات من موقع الرصد الأول، ما عزز أهمية الاكتشاف وألقى الضوء على الانتشار الواسع لهذا النوع النادر.

وجه مرعب وفكوك خارجة من أفلام الرعب

ما يجعل «قرش العفريت» مختلفا عن بقية أسماك القرش هو شكله الصادم فالكائن يمتلك أنفًا طويلًا ومدببًا، بينما تختبئ فكوكه داخل رأسه في وضعها الطبيعي قبل أن تنطلق فجأة إلى الأمام بسرعة مذهلة لالتقاط الفرائس، في مشهد يشبه عمل المقلاع.

ويصف العلماء هذه الآلية بأنها واحدة من أكثر وسائل الصيد غرابة في عالم البحار، إذ تمنح القرش قدرة استثنائية على اقتناص فرائسه في الظلام الدامس الذي يلف أعماق المحيط.

«أبشع سمكة قرش على وجه الأرض»

البروفيسور كولوم براون، المتخصص في علوم الأسماك بجامعة ماكواري، لم يتردد في إطلاق وصف قاسٍ على هذا الكائن، معتبرًا أنه «ربما أبشع سمكة قرش على وجه الأرض».

وأوضح أن مظهره الغريب، وأنفه الطويل، وفكيه القابلين للاندفاع إلى الأمام، يجعلانه أقرب إلى مخلوق خرج مباشرة من أحد أفلام الرعب الخيالية.

كائن عمره 125 مليون عام

ورغم مظهره المخيف، فإن «قرش العفريت» يمثل كنزًا علميًا نادرًا فالدراسات تشير إلى أنه ينتمي إلى سلالة قديمة جدًا حافظت على شكلها تقريبًا دون تغييرات جوهرية منذ نحو 125 مليون عام.

ويتميز هذا القرش بجسم طويل ورخو قد يصل طوله إلى سبعة أمتار، إضافة إلى زعانف صغيرة وحركة بطيئة تتناسب مع نمط حياته في الأعماق السحيقة.

أعمق ظهور مسجل في التاريخ

الأكثر إثارة أن القرش الذي جرى تصويره في خندق تونغا كان على عمق يقارب ألفي متر تحت سطح البحر، وهو أعمق تسجيل موثق لهذا النوع حتى الآن.

ومع كل اكتشاف جديد، يثبت المحيط مجددًا أنه ما زال يخفي عوالم مجهولة وكائنات تبدو وكأنها قادمة من زمن آخر، وأن رحلة الإنسان لفهم أسرار الأعماق لم تبدأ بعد إلا بالكاد.

قرش العفريت الأساطير البحرية خندق تونغا المحيط الهادئ وسائل الصيد عالم البحار أبشع سمكة قرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

عزل محمد توفيق حديد من جامعة الأزهر

عزل محمد توفيق حديد من جامعة الأزهر

الجامع الأزهر يعقد ملتقى المرأة بعنوان “حديث الإفك وخطر الشائعات”.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى المرأة بعنوان «حديث الإفك وخطر الشائعات».. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي

بالصور

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد