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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وائل جمعة يتابع أعمال حفر الصرف الصحي بطريق طوخ شبين القناطر

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
إبراهيم الهواري

قام المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ ، بمتابعة أعمال الحفر بطريق طوخ/ شبين القناطر، وذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال حفر الخط الطرد لمشروع الصرف الصحي بالمنطقة الواقعة بين مدخل قرية الحصة ومدخل قرية عزبة القاضى.  


وأكد " جمعة"، على استمرار تشغيل حركة المرور بالطريق أمام جميع وسائل المواصلات والنقل الخفيف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم السير خلال فترة الأعمال، حيث تم توجيه سائقين النقل الثقيل إلى استخدام عدد من الطرق البديلة منها طريق مصرف القليوبية الرئيسي من امام مدخل زكى من الطريق الزراعى.

وتأتي هذه الأعمال في إطار استكمال مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي، مع التأكيد على الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح المدخل أمام حركة المرور.

كما أنه تم رفع كافة الاشغالات من جانبى الطريق وتذليل كافة العقبات، مؤكدا على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال، وذلك ضمن الجهود المبذولة لسرعة انتهاء أعمال البنية التحتية تمهيدا لرصف الطريق.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس مركز ومدينة طوخ شبين القناطر عزبة القاضي

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