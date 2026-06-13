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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علاج 3182 مواطنًا وصرف 512 نظارة خلال قافلتين مجانيتين بكفر الشيخ| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
محمود زيدان

أشاد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بالنجاح الكبير الذي حققته القافلة الطبية المجانية التي نُفذت بمركزي بيلا وقلين، ضمن القوافل الطبية متعددة التخصصات التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية والوصول بالخدمات الطبية المتكاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القوافل الطبية الشاملة تأتي برعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمات صحية متكاملة بالمجان داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل للمبادرات الصحية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن القافلة حققت نتائج متميزة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 3182 مواطنًا، منهم 1215 مواطنًا بقسم الرمد، و1967 مواطنًا بالقافلة الشاملة في مختلف التخصصات الطبية، كما تم صرف 512 نظارة طبية للمستفيدين، وتحديد 190 حالة لإجراء عمليات رمد مجانية، بالإضافة إلى تحويل 55 حالة لإجراء تدخلات علاجية متقدمة بالمستشفيات الجامعية والحكومية الآخرى، بما يضمن استكمال الرعاية الصحية اللازمة للحالات المستحقة.

وأشار محافظ كفرالشيخ ، إلى أن القافلة شملت تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والرمد، إلى جانب تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مؤكدًا أن مؤسسة بنك الشفاء المصري وفرت الدعم اللازم لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ ، على استمرار التعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المزيد من القوافل الطبية والمبادرات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

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