محافظة الإسكندرية تطالب المواطنين باستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين الحاصلين على نموذج (8) أو نموذج (10) تصالح ، والراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء التابعة لهم، لاستخراج طلب المرافق بالكود رقم (398)، وذلك لاستكمال إجراءات التحويل.

تقديم الطلبات يتم من خلال المركز التكنولوجي

وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، أن تقديم الطلبات يتم من خلال المركز التكنولوجي المختص بكل حي، مشددة على أهمية سرعة التوجه وتقديم الطلب في أقرب وقت ممكن، لتسهيل إجراءات التقنين والتحويل، وضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

وطالبت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين المعنيين إلى الالتزام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصًا على الاستفادة من التيسيرات المقدمة وإنهاء إجراءات التحويل بصورة رسمية ومنظمة.