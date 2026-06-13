بسبب الضوضاء .. القبض على سائق توك توك في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بتركيب سماعات وإحداث ضوضاء ولصق ملصقات تحتوى على عبارات مخلة للآداب على المركبة قيادته بالبحيرة .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) ، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 8/ الجارى قام قائد مركبة "توك توك" بإحداث ضوضاء على النحو المشار إليه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة المركز .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" بدون لوحات وقائدها (سائق - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد الإستعراض.

تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





