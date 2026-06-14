وزارة الزراعة تحسم الجدل بشأن رفض بعض الشحنات المصدّرة للخارج

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتوسع كبير في الأسواق العالمية، وتنوع واضح في المنتجات التي باتت تنافس بقوة في مختلف القارات.

وأوضح “جاد” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن الصورة الذهنية المرتبطة باقتصار نجاح الصادرات المصرية على الموالح لم تعد دقيقة، حيث أصبحت مصر تصدر عشرات المحاصيل والمنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة، التي تحظى بإقبال واسع وثقة متزايدة من المستوردين حول العالم، وفي مقدمتها الفراولة والبطاطس والعنب والرمان والخضروات والنباتات الطبية والعطرية.

صادرات تتجاوز 420 سلعة زراعية

وأشار جاد إلى أن مصر تصدر حاليًا أكثر من 420 سلعة زراعية متنوعة، سواء في صورتها الخام أو المصنعة، تصل إلى مختلف الأسواق الدولية، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة عالميًا.

وأكد أن هذا النجاح يعزز مكانة المنتج المصري، الذي أصبح يتمتع بسمعة قوية بفضل الالتزام الصارم بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، إلى جانب تطبيق أحدث النظم الرقابية والفنية الخاصة بعمليات التصدير.

الليمون المصري يقتحم أسواقًا جديدة

وفي سياق التوسع الخارجي، أوضح المتحدث الرسمي أن الليمون المصري نجح مؤخرًا في دخول أسواق جديدة، من بينها السوق الأفغاني، ضمن جهود الدولة المستمرة لفتح منافذ تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وأضاف أن مصر لا تكتفي بتصدير المنتجات الطازجة فقط، بل توسعت أيضًا في تصدير المنتجات المصنعة والمجففة مثل الطماطم المصنعة والمجففة، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع العائد الاقتصادي للصادرات.

21 سوقًا جديدة خلال أشهر

وكشف جاد أن العام الجاري شهد فتح 21 سوقًا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال النصف الأول فقط، مقارنة بـ25 سوقًا خلال العام الماضي بالكامل، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التوسع في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذا التوسع يمثل شهادة ثقة دولية في جودة المنتج المصري وقدرته على تلبية اشتراطات الدول المستوردة، في ظل معايير متزايدة الدقة.

لا شحنات مرفوضة وثقة دولية متصاعدة

وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر حققت نقلة نوعية في ملف الرقابة على الصادرات الزراعية، حيث تراجعت معدلات رفض الشحنات إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبحت المنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن تزايد الطلب العالمي على المنتجات المصرية يعكس نجاح منظومة الرقابة والمتابعة، التي تضمن وصول منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين في الخارج.

منظومة رقابية متكاملة تدعم النجاح

ولفت إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة تكامل جهود العديد من الجهات الوطنية، من بينها الحجر الزراعي المصري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، إلى جانب باقي الجهات الرقابية والفنية بوزارة الزراعة.

وأكد أن هذه المنظومة تعمل وفق معايير صارمة لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات الدولية قبل التصدير.

ضوابط دقيقة وتطور لوجستي يعزز التصدير

وفيما يتعلق بآليات التصدير، أوضح جاد أن هناك نظامًا دقيقًا يبدأ من المزرعة وحتى الموانئ، يشمل تسجيل المزارع ومحطات التعبئة ومتابعة الإنتاج والتداول.

كما أشار إلى أن التطور الكبير في الموانئ والبنية اللوجستية ساهم في تسهيل حركة الصادرات وتقليل زمن الشحن، بما عزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.