السوبرانو فاطمة سعيد تلتقي جمهورها بحفل جديد في المتحف المصري الكبير

تستعد السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد للقاء جمهورها في مصر من خلال حفلها السنوي، المقرر إقامته يوم 29 أكتوبر المقبل داخل البهو الرئيسي بالمتحف المصري الكبير، ضمن جولتها الفنية التي تشمل عددًا من المسارح والوجهات الثقافية حول العالم.

ويُقام الحفل فى المتحف المصري الكبير ومن المنتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا، في ظل المكانة الدولية التي تحظى بها فاطمة سعيد على الساحة الفنية العالمية.

وتقدم فاطمة سعيد خلال الحفل برنامجًا موسيقيًا مميزًا بمصاحبة أوركسترا سيمفونية كاملة، بقيادة المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، في أمسية تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والأداء الأوبرالي الراقي.

وكانت فاطمة سعيد قد أعلنت عن موعد الحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن سعادتها بالعودة إلى القاهرة ولقاء جمهورها المصري من جديد.

فاطمة سعيد

وتعد فاطمة سعيد واحدة من أبرز الأسماء العربية في مجال الغناء الأوبرالي على المستوى الدولي، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في بناء مسيرة فنية متميزة من خلال مشاركاتها على أشهر المسارح العالمية ودور الأوبرا الكبرى. كما حظيت حفلاتها في مصر وخارجها بإقبال واسع، ما عزز مكانتها لدى جمهور الموسيقى الكلاسيكية، وجعل من أمسياتها الفنية محطات منتظرة لعشاق الفنون الراقية داخل المنطقة العربية وخارجها.